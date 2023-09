Friedberger sollen beim Radverkehrskonzept mitreden

Die Stadt Friedberg bietet zum Radverkehrskonzept am 28. September einen Bürgerworkshop. Auch online können Wünsche und Anregungen eingebracht werden.

Der Kreistag Aichach-Friedberg hat 2019 ein Radverkehrskonzept beschlossen. Ziel des Konzepts ist es, ein abgestimmtes, attraktives Radverkehrsnetz in der Region zu entwickeln, den Anteil des Radverkehrs zu erhöhen und den Verkehrsfluss und die Sicherheit für die Radlerinnen und Radler zu erhöhen. Die Bürgerinnen und Bürgers sind bei diesem Vorhaben in den Planungsprozess einbezogen. Die Stadt Friedberg veranstaltet dazu jetzt einen Bürgerworkshop und bietet eine Online-Plattform.

Bei einer Umfrage des ADFC, wie Radlerinnen und Radler die Situation in ihrem Heimatort beurteilen, erhielt Friedberg innerhalb des Schulnotensystems zuletzt eine Gesamtbewertung von 3,95. Damit rangiert Friedberg sowohl bundes- wie auch bayernweit im Mittelfeld ähnlich großer Städte. 2020 betrug die Note noch 3,8 und lag leicht über dem Durchschnitt der Ortsgrößenklasse von 20.000 bis 50.000 Einwohner.

Radverkehrsbeauftragter listet Schwachpunkte in Friedberg auf

Im Gespräch mit unserer Redaktion hat der Radverkehrsbeauftragte der Stadt Friedberg, Reiner Teuber, erst kürzlich verschiedene Schwachpunkte aufgelistet: Ludwigstraße, Münchner Straße, Kreisverkehr am Bahnhof, Luitpoldstraße, Neue Bergstraße in Derching, Pfarrer-Bezler-Straße in Stätzling, um nur einige zu nennen. Und darin sind noch gar nicht all die schlecht einsehbaren Stellen, dunklen Unterführungen, tückischen Baumwurzeln aufgeführt. Teuber trat vor zwei Jahren sein Ehrenamt an, um solchen Mängeln den Kampf anzusagen. Passiert ist seitdem auch aus seiner Sicht zu wenig. Doch immerhin gibt es eine Liste von Punkten, die bald angegangen werden sollen:

Der Schutzstreifen an der Luitpoldstraße wird wieder sichtbar markiert.

an der wird wieder sichtbar markiert. Die Einbahnstraßenregel für Radler in der Gabelsbergerstraße wird aufgehoben

Die Querung der Neuen Bergstraße auf Höhe Laubenweg in Derching wird Schritt für Schritt verbessert (erster Schritt: Baumschnitt). Bereits aufgehoben wurde die Einbahnregelung für Radfahrer im Laubenweg.

wird Schritt für Schritt verbessert (erster Schritt: Baumschnitt). Bereits aufgehoben wurde die Einbahnregelung für Radfahrer im Laubenweg. Der Radweg von den Ziegenaus-Silos Richtung St. Afra wird verbreitert

wird verbreitert Der Weg von der Afrastraße zur Ach an der Bahn entlang wird verbreitert.

Der Weg von der Afrastraße nach Westen hinter Autefa wird verbessert und beleuchtet.

Die Pfarrer-Bezler-Straße im Bereich der Kirche in Stätzling erhält bergauf einen Schutzstreifen – für zwei Schutzstreifen oder einen breiteren Geh- und Radweg ist die Straße zu schmal.

– für zwei oder einen breiteren Geh- und Radweg ist die Straße zu schmal. Der Radweg am neuen Regenrückhaltebecken bei Rederzhausen wird erstellt (das ist die erste Hälfte der Gesamtmaßnahme dort).

In der Bacherner Georgstraße wird die Querungsstelle beschildert.

Wo hapert es beim Radeln in Friedberg?

Jetzt haben die Friedbergerinnen und Friedberger die Möglichkeit, Wünsche und Anregungen bei der Erarbeitung des Radverkehrskonzeptes in einem Bürgerworkshop am Donnerstag, 28. September, von 19.30 bis 22 Uhr in der Mensa der Mittelschule, Aichacher Straße 4 in Friedberg einzubringen. Im Rahmen dieser Veranstaltung werden in einem Einführungsvortrag die Ziele und Arbeitsschritte des Konzepts vorgestellt. Im Anschluss erhalten die Teilnehmer die Möglichkeit, Wünsche und Anregungen einzubringen. Neben der Diskussion mit Vertreterinnen und Vertretern der Stadtverwaltung und des Stadt- und Verkehrsplanungsbüros Kaulen werden hierzu entsprechende Poster oder Pläne bereitgestellt und an Stellwänden präsentiert.

Zudem haben die Bürgerinnen und Bürger mittels einer Online-Plattform ab dem 28. September vier Wochen lang die Möglichkeit, Ideen, Hinweise und konkrete Vorschläge für die zukünftige Gestaltung des Radverkehrs in Friedberg einzubringen. Die Teilnahme ist möglich unter www.jetzt-mitmachen.de/radverkehrskonzept_friedberg/. (AZ)