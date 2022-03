Friedberger spenden kistenweise für Ukraine - jetzt sind Fahrer gesucht

Im Friedberger Bauhof stapeln sich Kisten mit Ukraine-Spenden. Ein Unternehmen schenkte der Stadt sogar einen 7,5-Tonner für den Transport. Doch Fahrer fehlen.

Auf riesige Resonanz stieß die Sammelaktion für die Ukraine bereits am ersten Tag in Friedberg. Im Bauhof stapeln sich am Donnerstagnachmittag schon viele Kartons mit Hilfsgütern, die so bald wie möglich an die rumänisch-ukrainische Grenze gebracht werden sollen. Ein Unternehmen spendete dafür sogar einen 7,5-Tonner.

Die Stadt Friedberg und die Stadtpfarrei St. Jakob arbeiten bei der Aktion zusammen, unterstützt von einem Unternehmernetzwerl und dem Rotary-Club. Bürgermeister Roland Eichmann ist überwältigt vom Erfolg: "Eine unglaubliche Hilfsbereitschaft!" Und er berichtet von einem neuen Projekt. Über einen ukrainischstämmigen Mitarbeiter hat die Stadt Kontakt zu einem Krankenhaus im Westen der Ukraine, das dringend medizinisches Material benötigt.

Spenden für die Ukraine 1 / 4 Zurück Vorwärts Sachspenden Konserven und ähnlich haltbare Grundnahrungsmittel, Wasser in Flaschen, lang haltbare Lebensmittel (Energieriegel, Fertigsuppen etc.), Babynahrung und Babyhygieneartikel, allgemein Hygieneartikel, Medikamente, Schlafsäcke, Schlafmatten, Isomatten, Klappbetten, Tierfutter, Lampen, Batterien und Stirnlampen, Notstromaggregate, Dieselstromgeneratoren (10 bis 20 kW und 100 bis 600 kW), Feldlazarette/Feldküche, Hygienemittel, Erste-Hilfe-Koffer, Verbandsmaterial, Wasserreinigungsmittel. Neu : Thermokleidung, Decken, Rucksäcke, festes Schuhwerk, Batterien, Erste Hilfe-Pakete/-Koffer, Taschenlampen, Taschentücher, Seife. (Stand 3. März)

Wichtig Es können ausschließlich die oben genannten Artikel angenommen werden; die Liste hat der Ukrainische Verein Augsburg erstellt. Er wird auch für den Kontakt vor Ort sorgen, damit die Spenden in die richtigen Hände kommen.

Geldspenden Kath. Kirchenstiftung St. Jakob

IBAN: DE25 7205 0000 0000 0005 13

Verwendungszweck: Spende Ukraine Nothilfe oder Stadt Friedberg

IBAN: DE04 7205 0000 0000 0000 18

Verwendungszweck: Spende Ukraine Nothilfe

Spendenkonto der Pallottiner Pallottiner KdöR Missionssekretariat

IBAN DE75 7202 0070 0007 7054 17

Stichwort: Ukraine

Zentrale Sammelstelle in Friedberg ist der Bauhof am Kreisverkehr in Friedberg-Süd. Zusätzlich zu der Liste von Hilfsgütern, die der Ukrainische Verein Augsburg zusammengestellt hat (wir berichteten), ist nun weiterer Bedarf entstanden. Benötigt werden:

Thermokleidung

Decken

Rucksäcke

Festes Schuhwerk

Batterien

Erste Hilfe-Pakete/-Koffer

Taschenlampen

Taschentücher

Seife.

Ukraine-Hilfe in Friedberg: Fahrer und Fahrzeuge gesucht

Sachspenden können in Friedberg im Baubetriebshof am Freitag zwischen 7 und 18 Uhr abgegeben werden, am Wochenende soll das zwischen 9 und 18 Uhr möglich sein. Wichtig ist, das nur gelistete Dinge angenommen werden können.

Auch Spendenkonten gibt es. Genaue Daten dazu und weitere Möglichkeiten, Hilfe zu leisten, finden sich auf der städtischen Internetseite www.friedberg.de.

Lesen Sie dazu auch

Eichmann ist dankbar für die Hilfe der Menschen und auch für die des Friedberger Traditionsunternehmens, das einen Sprinter spendete. Dieser soll vor Ort gelassen werden. Doch es fehlen weitere Fahrzeuge - und auch Fahrerinnen und Fahrer. Wer hier aushelfen will kann sich bei Stephanie Posch von der Stadt Friedberg melden unter stephanie.posch@friedberg.de oder 0821/65073654.