Friedberger Spenden unterstützen junge Menschen in Ndanda

Die Friedberger Ndanda-Hilfe gibt es seit 1956. Sie ist auch heuer wieder erfolgreich: 42.000 Euro werden gespendet.

Die Ndanda-Hilfe ist im Wandel - und doch beständig. In den ersten Jahrzehnten wurden die Spenden der Friedberger Volksschule für die Bekämpfung von Lepra und der Hungersnot in der von den Missions-Benediktinerinnen aus Tutzing betreuten Gemeinde verwendet. Durch die stetig andauernde Hilfe aus Friedberg, nun seit 68 Jahren, geht es jetzt vielmehr um Schulbildung für Mädchen und Buben, Ausbildung von Jugendlichen, um Wassergewinnung und Anbau von Lebensmittel und Gesundheitsvorsorge.

Mit der diesjährigen Spendenaktion wird für junge Afrikanerinnen und Afrikaner die Ausbildung an der "Sr. Dr. Thekla Nyango School of Nursing" möglich. Die Familien können sich die dreijährige Ausbildung ihrer Kinder nicht leisten. Gut ausgebildete Krankenschwestern, Krankenpfleger, Hebammen und Geburtshelfer werden in allen Regionen aber dringend gebraucht. Dementsprechend groß ist die Dankbarkeit für die Unterstützung aus Friedberg.

Karitativer Christkindlmarkt Friedberg unterstützt Ndanda

Mit der Unterstützung der Lehrer, Lehrerinnen und Eltern haben die Benediktinerinnen heuer wieder die Schüler und Schülerinnen aller Jahrgangsstufen von fünf bis zehn großem Eifer vielen Aktionen durchgeführt. Ob Pausenverkauf, Flohmarkt oder Filmvorführung, alle waren mit Eifer dabei. Die stolze Summe von exakt 4424,87 Euro konnte jetzt weitergeleitet werden.

Zur Unterstützung der Ndanda-Aktion wird auch jährlich aus dem großen Topf des Karitativen Christkindlmarktes eine große Spende geleistet, heuer waren es 15.000 Euro. Über 14.000 Euro konnte Martha Reißner, die Ndanda-Betreuerin der Schule, von vielen Friedbergerinnen, Freunden, Bekannten, Verwandten, ehemaligen Lehrerinnen und ehemaligen Schülern sammeln. Da es auch im Laufe eines Jahres immer wieder spendenfreudig Menschen gibt, kamen weitere 4400 Euro dazu. Die im Stadthaushalt angesetzte Hilfe für das St. Walburga Hospital in Höhe von 3500 Euro wurde ebenfalls übermittelt.

Sr. Raphaela Händler freut sich sehr: "So ist in diesem Jahr 2023 die wieder großartige Summe von 42.001, 87 Euro für Tansania gespendet worden", bilanziert sie. Wichtig ist für alle Spender sei zu wissen, dass das Geld an richtiger Stelle ankommt und verwendet wird. "Alle unsere bisher unterstützten Projekte sind nachhaltig und werden alle fortgeführt. Wir liefern immer noch Hilfe zur Selbsthilfe", so die Benediktinerin. (AZ)