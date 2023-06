Friedberger Stadtpfarrei feiert 150 Jahre Neubau von St. Jakob

Das Festprogramm von St. Jakob verbindet Tradition und Moderne. Den Slogan hat sich ChatGPT ausgedacht, es gibt aber auch ein Erzählcafé und Konzerte.

Fast 150 Jahre ist es her, dass die neu gebaute Friedberger Stadtpfarrkirche am 18. Oktober 1873 der gottesdienstlichen Nutzung zugeführt werden konnte – eineinhalb Jahrhunderte des gemeinsamen Betens, Feierns, Lebens und Lachens mitten in der Stadt. Die katholische Stadtpfarrei St. Jakob veranstaltet zu diesem Anlass ein Festjahr, in dem in Veranstaltungen und Angeboten an die Geschichte des Gotteshauses erinnert wird.

Die Freude der Friedbergerinnen und Friedberger über den ersten Gottesdienst in der neuerbauten Kirche müsse groß gewesen sein, so Stadtpfarrer Steffen Brühl: „Fünfeinhalb Jahre lang gab es in der Friedberger Innenstadt keine Möglichkeit, den Gottesdienst in der eigenen Pfarrkirche zu feiern.“ Der Stadtbevölkerung sei es wohl auch deshalb ein Anliegen gewesen, für den 1868 in einem Turmeinsturz zerstörten Vorgängerbau möglichst schnell einen Nachfolger zu schaffen. 1873 war es dann mit der ersten Messfeier im „neuen und markanten Wahrzeichen unserer Stadt“ so weit, wenngleich die offizielle Weihung der Kirche erst einige Jahre später erfolgte.

So sah die durch den eingestürzten Turm demolierte Stadtpfarrkirche im Jahre 1886 aus. Foto: Stadtarchiv Friedberg

Doch entschied man sich nicht für einen einfachen Wiederaufbau, sondern schritt den Weg zu einem für damalige Verhältnisse modernen Neubau, den Gegebenheiten des 19. Jahrhunderts angepasst. „Die Friedberger haben damals bereits bewiesen, dass sie sich mit einem Immer-weiter-so nicht einfach zufriedengeben“, zeigt sich Brühl überzeugt: „Das Festjahr soll insofern auch ein Zeichen dafür sein, dass St. Jakob schon immer mit der Zeit gegangen ist – und dies auch weiter tun will.“

Ein Zeichen dafür solle auch der Slogan sein: „Wir haben der künstlichen Intelligenz ChatGPT den Auftrag gegeben, Slogans für das Jubiläum zu entwerfen“, erklärt Pfarrgemeinderatsvorsitzender Julian Schmidt. Aus den Ergebnissen seien drei Slogans ausgewählt worden, über die die Kirchengemeinde abstimmen könne.

Programm für das Jubiläumsjahr 125 Jahre St. Jakob in Friedberg

Das Jubiläumsjahr beginnt am 15. Oktober 2023 mit einem Festgottesdienst, den der in Friedberg geborene Weihbischof Anton Losinger feiern wird. Der Abt von St. Bonifaz in München und Andechs' Pater Johannes Eckert wird am 20. Oktober 2024 in einem Gottesdienst das Festjahr beenden; die Abteikirche St. Bonifaz ist einer der Vorgängerbauten von St. Jakob, wurde aber im Krieg zerstört.

In den zwölf Monaten dazwischen plant die Kirchengemeinde eine Vielzahl an Angeboten; so sind eine Ausstellung in der Archivgalerie, eine Gemeindefahrt zu den architektonischen Vorbildern St. Jakobs in Italien und ein Erzählcafé im Divano geplant. Dazu kommen Konzerte, die Restaurierung des Altarblattes aus der barocken Vorgängerkirche und eine Festschrift.

Die Glocken der Kirche St. Jakob in Friedberg. Foto: Sebastian Richly

Vor diesem Hintergrund richtet Schmidt für den Pfarrgemeinderat eine Bitte an die Friedbergerinnen und Friedberger: Wer bei sich zu Hause Fotos, Videos oder andere Erinnerungsstücke an und von St. Jakob hat, sei eingeladen, diese mit der Pfarrgemeinde für das Festjahr zu teilen.

„Wir feiern im Grunde genommen nicht nur 150 Jahre Neu-St.-Jakob, sondern noch viel mehr Jahre der Präsenz von St. Jakob in der Stadt – und der Stadt in St. Jakob“, betont Schmidt. Er sei sich sicher, dass die Pfarrkirche im Leben vieler Menschen ihre Spuren hinterlassen habe: „Es wäre schön, wenn wir diese Spuren miteinander feiern können.“ (AZ)