Friedberger Stadtrat kürzt bei den Bauhofkosten - ein bisschen

Am Lueg ins Land entsteht mit dem neuen Bauhof Friedbergs teuerstes Projekt. Zwei Punkte der Wunschliste von Bürgermeister Roland Eichmann hat der Stadtrat nun aber gestrichen.

Plus Friedbergs teuerstes Projekt kratzt weiter an der 30-Millionen-Marke. Einen eigenen Ausschuss zur Kontrolle der Planung und Ausführung soll es aber nicht geben.

Von Thomas Goßner

500.000 Euro bei 30 Millionen Gesamtkosten - das sind immerhin fast zwei Prozent. Zu dieser Kürzung hat sich der Stadtrat beim neuen Bauhof am Lueg ins Land durchgerungen. Alle anderen Ergänzungen an der Planung wurden dagegen in der jüngsten Sitzung durchgewunken, nachdem sich der Bauausschuss zuvor im Detail mit den Vorschlägen befasst hatte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

