Friedberg

18:30 Uhr

Friedberger Supermarktbetreiber wegen Silvesterfeuerwerk im Netz angegriffen

Einschränkungen von privatem Feuerwerk sorgen in sozialen Medien für reichlichen Gesprächsstoff. Die Ansichten der Nutzerinnen und Nutzer gehen teils weit auseinander.

Plus Das Böllern gehört für viele an Silvester dazu. In den sozialen Netzwerken kommt es zu hitzigen Diskussionen. Auslöser ist ein Friedberger Geschäftsinhaber.

Von Valentin Kronberger Artikel anhören Shape

Silvester rückt immer näher. Viele haben bereits ihre Raketen und Böller eingekauft und fiebern dem Beginn des neuen Jahres entgegen. Doch es gibt auch Gegenstimmen, die sich für eine Begrenzung von privatem Feuerwerk aussprechen. Die Meinungen zu einem möglichen Böllerverbot gehen vor allem in den sozialen Netzwerken weit auseinander, denn für viele ist das ein emotionales Thema. An einem Friedberger Geschäftsinhaber scheiden sich die Geister.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen