Friedberger Tanzgruppe "Barroco" tanzt im stilechten Gewand

Sich verkleiden, andere Rollen annehmen und in vergangene Zeiten eintauchen, all das begeistert die Tänzer und Tänzerinnen von „Barroco“ für den Barocktanz.

Der Einstieg in den Barocktanz ist einfach, doch es gibt viel Luft nach oben. In der Barockzeit wurden schließlich die Grundlagen für das klassische Ballett entwickelt. Die Barocktanzgruppe "Barroco" der DJK Friedberg hat heiter-schwungvolle Gesellschaftstänze aus Frankreich und England im Repertoire, von den Barocktänzen Ludwig XIV. bis zu den Tänzen aus der Mozart-Zeit. Ein Höhepunkt ist es, in die opulenten Barockgewänder zu schlüpfen und vor historischer Kulisse zu tanzen. Wer mitmachen möchte, ist willkommen.

Bis es so weit ist, werden regelmäßig die Gruppentänze geübt. Mit Haltung und Gesten fühlen sich die Tänzerinnen und Tänzer in die höfische Welt des Barock ein, ohne sich dabei zu ernst zu nehmen. Viele Gruppenmitglieder interessieren sich zudem für die gesellschaftlichen Entwicklungen und die unterschiedlichen Moden während der Barockzeit.

Die Friedberger Gruppe Barroco bei einem Auftritt in der Augsburger Maximilianstraße. Foto: Barocco

Man muss keinen eigenen Partner haben, sondern kann auch alleine in die Welt des höfischen Barock hineinschnuppern. Geprobt wird in leichter Kleidung, auf Strumpfsocken oder mit Tanzschuhen, das ist jedem und jeder selbst überlassen. Wenn es dann in Richtung Auftritte geht, sollte man sich um sein entsprechendes Gewand kümmern. Entweder näht man es selbst, weil es Spaß macht, oder man kauft es, zum Beispiel im Internet, aus zweiter Hand. Ganz vornehm wird es, wenn man sich ein Barockgewand von einer Modedesignerin entwerfen und von einer Schneiderin nähen lässt, erklären Antje Prillwitz und Petra Dürr-Fischer von der Tanzgruppe.

Bei der Friedberger Zeit beteiligt sich "Barroco" regelmäßig mit Auftritten im Schlosshof. Auch in Augsburg ist das Ensemble präsent, wenn Barocktanz zum Thema der dortigen langen Kunstnacht passt. Der Auftritt auf dem Kulturlet, der kleinen Bühne vor den Fuggerhäusern, war im Herbst Beitrag zur kulturellen Belebung der Maximilianstraße. Dabei war der nahe Kontakt zum Publikum besonders reizvoll, berichten die Mitwirkenden. Auch bei historischen Festen in der Umgebung wie dem Barockfest in Altomünster oder den mediterranen Markttagen auf Schloss Sandizell waren sie mit von der Partie.

Barroco ist eine Gruppe der DJK Friedberg

Alle Tänzerinnen und Tänzer sind Mitglieder im Sportverein DJK Friedberg, der den Übungsraum in der Friedberger Kreitmayr-Halle ermöglicht. Die Übungsabende, freitags von 17 bis 19 Uhr (außer in den Schulferien) im Gymnastikraum 1 stehen allen offen. Interessierte können einzeln oder paarweise zu einer Schnupperstunde kommen. Im zweiten Stock einfach den Klängen der Barockmusik folgen. Eine vorherige Anmeldung l bei info@barroco-bayern.de ist zur Terminabsprache empfehlenswert. Zur Information können zahlreiche Fotos von unseren Auftritten auf unserer Internetseite www.barroco-bayern.de aufgerufen werden. (AZ)