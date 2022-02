Friedberger Unternehmen Klimashop zahlt Belegschaft Impfbonus

Die Klimashop-GmbH animiert seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Immunisierung gegen das Coronavirus.

Die KlimaShop-GmbH geht neue Wege zur Unterstützung der Impfkampagne und zur Stärkung des Unternehmens in der Corona-Pandemie.

Um die Mitarbeitenden des Spezialisten für Klimaanlagen und Wärmepumpen zu einer Corona-Impfung zu motivieren, haben die Geschäftsführer Armin und Peter Spengler im Dezember 2021 einen Finanz-Booster von monatlich 100 Euro ausgelobt, der bis zum Ende der Pandemie allen Geimpften mit dem Gehalt ausgezahlt wird.

Fast alle ungeimpften Mitarbeiter haben sich inzwischen für eine Impfung entschieden. Seit dieser Woche liegt die Impfquote unter den KlimaShop-Mitarbeitern bei 97 Prozent. Auch die Zahl der Drittimpfungen wächst ständig.

Klimashop will Belegschaft zum Impfen animieren

„Gerade in der Corona-Impfdebatte haben wir gespürt, dass das Thema auch unsere Mitarbeiter spaltet. Das durften wir nicht zulassen. Bei uns gilt der Leitsatz: We are family! Mit der Solidaritätsprämie haben wir eine nachhaltige Lösung gefunden, die alle motiviert und Gräben wieder zuschüttet“, sagen die Brüder Spengler, die gemeinsam das Unternehmen in Friedberg führen.

Für ihren Schritt nennen die Geschäftsführer verschiedene Gründe. Als Unternehmer dürften sie sich in der „gesellschaftlichen Debatte nicht verstecken“ und wollten einen Teil dazu beizutragen, dass Mitarbeitende und Kundschaft unbeschadet durch die Krise kommen.

Außerdem habe man Konkretes unternehmen wollen, um die Intensivstationen der Kliniken zu entlasten. „Jeder Geimpfte reduziert diese Gefahr“, sagt Armin Spengler. (AZ)