Friedberger Wunschbaum für Senioren ist wieder ein Weihnachtsrenner

Der Wunschbaum auf dem Friedberger Advent sorgt in diesem Jahr wieder für zahlreiche beschenkte Senioren. Die Aktion versprüht Nächstenliebe in Friedberg.

Die Geschenke türmen sich in dem Abstellraum in der Ludwigstraße, der Boden ist bedeckt. 250 Präsente haben die Organisatorinnen in diesem Jahr für Senioren gesammelt. Die Kärtchen am Wunschbaum auf dem Friedberger Advent waren bereits nach der ersten Woche vergeben. "Wir hängen die Wunschzettel extra nach und nach auf, damit die nicht schon am ersten Tag ausgehen", erklärt Organisatorin Cristina Jäckle. Die Aktion zeigt die Solidarität und Nächstenliebe unter den Friedbergern.

Das Konzep ist gar nicht so einfach, viele Helfer sind beteiligt. Pflegeeinrichtungen erhalten Zettel, auf die Senioren ihre Wünsche schreiben. Sie bleiben anonym. Nur durch eine Nummer kann später das Geschenk zugeordnet werden. Die fertigen Zettel werden dann von einer Schulklasse wasserdicht verpackt, sodass sie bei jedem Wetter lesbar bleiben. In diesem Jahr war das die dritte bis vierte Klasse der Grundschule Ottmaring. "Die Kinder sind total interessiert daran, was sich die Senioren wünschen und überlegen dann, warum die Erwachsenen zum Beispiel Kuscheltiere haben wollen." Viele Kinder übernehmen auch selber Geschenke, so Jäckle, die die Aktion seit fünf Jahren organisiert.

250 Geschenke sind durch den Friedberger Wunschbaum für Senioren zusammengekommen

Im Altstadt-Café können die Wichtel die Präsente abgeben. Renate Mayer vom Aktiv-Ring holt sie ab und sammelt sie in einem Lagerraum. Seit vier Jahren ist der Aktiv-Ring in die Aktion involviert und liefert die finanzielle Grundlage für die Wunschzettel. Wenige Tage vor Weihnachten treffen sich dann Mayer, Jäckle, ihr Sohn Felix und Helferin Miriam Appel. "Da kommt richtig Weihnachtstimmung auf", sagt Jäckle beim Sortieren der 250 Geschenke. Die vielen Pakete bringen die Frauen dann in zwei Autoladungen zu den Senioreneinrichtungen. Neben den Paketen für die Senioren haben viele Wichtel auch Kleinigkeiten für das Personal abgegeben.

Cristina Jäckle, Sohn Felix, Miriam Appel und Renate Mayer sortieren die 250 Geschenke für die Senioren. Foto: Anna Faber

Die Geschenke der Senioren könnten nicht unterschiedlicher sein. Einige wünschen sich Süßigkeiten oder Plätzchen, andere Musik-CDs oder einen Kalender. Wieder andere hätten gerne Kosmetik-Produkte oder Spiele. Besonders sind die Wünsche nach einer Aktivität, sei es ein Konzert oder der Besuch der Puppenkiste. "Einmal hat sich ein Herr einen Stadionbesuch bei Bayern München gewünscht. Der Wichtel hat alles daran gesetzt, dass das möglich wurde. Und das, obwohl der Mann im Rollstuhl saß", erzählt Jäckle. Geschichten wie diese zeigen, dass der Wunschbaum für beide Seiten besonders ist. Jeder Beteiligte verschenkt nicht nur Gegenstände, sondern vor allem Liebe und Wärme. Und alte Menschen fühlen sich so an Weihnachten gesehen und weniger alleine.