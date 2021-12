Friedbergerin hilft mit selbst gemachten Karten Kindern in Not

Plus Andrea Tradt gestaltet Karten mit kunstvollen Schriftzügen. Ihre Kunstwerke können gegen eine Spende im Divano erworben werden und sind für einen guten Zweck.

Mal sind es tiefsinnige Zitate von Peter Ustinov, mal lustige Sprüche von Heinz Erhardt, die Andrea Tradt künstlerisch gestaltet. "Durch die schöne Gestaltung sollen die Worte mehr Kraft finden", sagt sie über ihre selbst beschrifteten Karten, die sie wie kleine Kunstwerke aufwendig illustriert. Dass sie mit diesem Hobby jetzt sogar etwas Gutes tun kann, hätte die Friedbergerin nicht erwartet.