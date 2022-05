Friedberg

vor 48 Min.

Friedbergs fette Jahre sind vorbei: Bis 2025 fehlen fast 50 Millionen Euro

Plus Trotz hoher Steuereinnahmen fehlen der Stadt in den kommenden Jahren fast 50 Millionen Euro. Dabei sind viele angedachte Projekte noch nicht in der Finanzplanung enthalten.

Von Thomas Goßner

Friedberg hat im vergangenen Jahr rund 3,5 Millionen Euro mehr an Gewerbe- und Einkommensteuer eingenommen als geplant. Und auch für heuer bewertet das Finanzreferat die Einnahmen als grundsätzlich solide. Dennoch wird der finanzielle Spielraum der Stadt immer enger. Die Ursachen dafür traten bei der Vorstellung des Haushaltsentwurfs 2022 im Stadtrat zutage.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen