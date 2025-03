Friedbergs Finanzplan für das Jahr 2025 steht

Der Verwaltungshaushalt – also die Einnahmen und Kosten im laufenden Betrieb der Stadt Friedberg – wird immer größer. Der Spielraum für Investitionen, abgebildet im sogenannten Vermögenshaushalt, dagegen immer kleiner. So lässt sich die haushaltspolitische Lage der Stadt beschreiben. Die Satzung für das laufende Haushaltsjahr fällt am Ende solider aus als es zu Beginn der Beratungen den Anschein hat. Kritik von den Stadtratsfraktionen kommt unter anderem zu den Haushaltsausgaberesten, also Ausgaben, die eigentlich für 2024 eingeplant waren, aber in dem Haushaltsjahr nicht ausgeben wurden und deshalb ins Folgejahr übertragen werden. Von 2024 auf 2025 wurden so 17,6 Millionen Euro überschrieben.

Marina Wagenpfeil Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Finanzplan Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Friedberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis