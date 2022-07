"Neue Mitte" für Friedberg-West: Der größte Stadtteil soll sich entwickeln

Plus Wie kann Friedberg-West für die Bewohner attraktiver werden? Ideen dafür sind längst gesammelt. Ab 2023 soll nun die Umsetzung schrittweise beginnen.

Schon seit 2013 läuft das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK), mit dem Friedberg-West vorangebracht werden soll. Seitenweise wurden seinerzeit Ideen gesammelt, die den größten Stadtteil aufwerten sollen. Jetzt will das Baureferat die Vorschläge schrittweise umsetzen. Der Planungsausschuss empfiehlt dem Stadtrat, in den kommenden Jahren dafür Geld bereitzustellen.