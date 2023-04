Friedberg

12:30 Uhr

Friedbergs Grüne kritisieren orientierungslose Stadtpolitik

Plus Zur Halbzeit der Wahlperiode zieht die Grünen-Fraktion in Friedberg eine kritische Bilanz: In vielem ist Friedberg nach ihrer Ansicht hinten dran.

Von Thomas Goßner

Eine kritische Bilanz der Arbeit im Friedberger Stadtrat haben die Grünen zur Halbzeit der laufenden Wahlperiode gezogen. Die Fraktionschefin Claudia Eser-Schuberth sprach von einer "Selbstbespiegelung, bei der für den Bürger nichts rüberkommt". Auch Egon Stamp, der vor drei Jahren zum ersten Mal ins Gremium kam, stellte fest: "Der Stadtrat steht sich oft selbst im Weg."

Zwar verbucht die Fraktion auch Erfolge für sich, etwa beim Erhalt des 15-Minuten-Takts auf der Paartalbahn, beim Anrufsammeltaxi für den Stadtteil St. Afra oder bei der Inklusion, die als Thema in den Köpfen angekommen sei. Das Hauptproblem sehen die fünf Vertreter von Bündnis 90/Die Grünen jedoch in der Orientierungslosigkeit der Kommunalpolitik in Friedberg.

