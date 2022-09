Friedbergs neuer Volksfestplatz wird immer teurer

Plus Der Bauausschuss des Stadtrats überlegt, nur einen Teil der Planung für den neuen Volksfestplatz umzusetzen. Mit dem Provisorium müsste man dann jahrelang leben.

Bei der Umgestaltung des Friedberger Volksfestplatzes laufen die Kosten aus dem Ruder. Jetzt ist daran gedacht, vorerst nur die dringend notwendigen Arbeiten vorzunehmen und den Rest des 12.000 Quadratmeter großen Areals einstweilen so zu belassen, wie er ist.