Friedbergs Schülerinnen und Schüler geben Rasern Saures

Am Mittwoch, 11. Januar, plant die Polizeiinspektion Friedberg zusammen mit einer fünften Klasse des Gymnasiums Friedberg die „Zitronenaktion“. Diese Aktion wird zum ersten Mal im Bereich Friedberg durchgeführt und war in der Vergangenheit in Augsburg sehr erfolgreich.

Die Einsatzkräfte der Polizei Friedberg werden an diesem Tag tatkräftig durch die Schülerinnen und Schüler der fünften Jahrgangsstufe unterstützt und die Verkehrssünder zur Rede gestellt. Bei der Aktion werden Polizeibeamte die Geschwindigkeit sämtlicher Fahrzeuge vor der Schule messen und das Halteverbot im Bereich der beiden Schulen überwachen.

Polizei und Schüler kontrollieren die Verkehrsteilnehmenden

Die Verkehrsteilnehmenden werden angehalten und durch die Schülerinnen und Schüler unter Anleitung der Polizei kontrolliert. Sollten sich die Verkehrsteilnehmenden an die Verkehrsregeln gehalten haben, werden diese mit einer kleinen Überraschung von den Kindern „belohnt“. Diejenigen Verkehrsteilnehmenden, die sich nicht regelkonform verhalten haben, werden von den Schülerinnen und Schülern mit einem Biss in eine Zitronenscheibe „bestraft“. (AZ)