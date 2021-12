Friedbergs Stadtpolitik findet beim NKD-Gebäude nicht zusammen

Plus Eine Debatte im Bauausschuss zeigt, wie weit die Vorstellungen für die Zukunft des NKD-Gebäudes an der Friedberger Ludwigstraße 27 auseinandergehen. Wie kann eine Lösung aussehen?

Abriss oder Neubau, Schule oder Vereinshaus, Veranstaltungsräume oder Wohnungen? Eine Vielzahl von Vorschlägen liegt auf dem Tisch für das NKD-Gebäude an der Friedberger Ludwigstraße 27. Der Versuch von Bürgermeister Roland Eichmann ( SPD) in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses, die Nutzungsmöglichkeiten ein Stück weit einzugrenzen, scheiterte jedoch. Stattdessen gab es sogar neue Ideen. Im Januar soll es darum eine Ortsbesichtigung und eine weitere Diskussion geben.