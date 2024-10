Friedbergs Wärmeplan steht – doch noch sind viele Fragen offen

Die Stadt Friedberg blickt in die Zukunft und hat dafür ihre Visionen für die Wärmeversorgung in den kommenden Jahrzehnten präsentiert. Zur Vorstellung des Abschlussberichts der Kommunalen Wärmeplanung lud die Stadt zu einer Infoveranstaltung. Diese konnten interessierte Bürger vor Ort in der Mensa der Grund- und Mittelschule besuchen oder per Online-Übertragung live mitverfolgen. Dabei war Raum für die vielen Fragen der Menschen.

