Friedberg

12:00 Uhr

Friedo gehört zum Club der Besten

Plus Das Online-Magazin der Beruflichen Oberschule Friedberg gewinnt den ersten Preis beim Blattmacher-Wettbewerb. Was die Jury überzeugt hat.

Von Sabine Roth

Friedo, das Online-Magazin der Beruflichen Oberschule Friedberg, hat die Jury in besonderem Maße überzeugt: Es ist als eine der besten Schülerzeitungen Bayerns im Schuljahr 2022/23 ausgezeichnet worden und hat sich damit auch für den bundesweiten Schülerzeitungswettbewerb der Länder qualifiziert. "Ich freue mich am meisten, dass außerunterrichtliches Engagement der Schülerinnen und Schüler so gewürdigt wird", sagt Beratungslehrer David Riegel. "Unsere Podcasts werden sehr aufwendig produziert und geschnitten."

Friedo beeindruckte die Jury unter anderem durch die professionelle Handhabung journalistischer Grundtechniken. Friedo sei eine "multimediale Wundertüte". Neben Comics, Umfragen, Essays oder Bildergalerien erweitern vor allem die regelmäßigen Podcast-Folgen das publizistische Format. Die Podcasts haben ein hohes sprachliches Niveau und sind inhaltlich klar strukturiert. Kultusminister Michael Piazolo lobte bei der Siegerehrung im Literaturhaus München das Engagement der jungen Redakteurinnen und Redakteure: "Bei der redaktionellen Arbeit lernt man als Team zusammenzuarbeiten, Informationen fundiert zu recherchieren und aufzubereiten. Von diesen wertvollen Erfahrungen profitieren die jungen Redakteurinnen und Redakteure oft ihr ganzes Leben."

