Frühere Museumsleiterin schreibt Buch über eine Bildhauerfamilie

Friedberg war nicht nur Uhrmacherstadt: Adelheid Riolini-Unger würdigt das Schaffen der Öberl zur Barockzeit und erzählt ihre Geschichte. Wir verlosen drei Bücher.

Seit Mitte der 1970er Jahre ist Dr. Adelheid Riolini-Unger fasziniert von der Bildhauerfamilie Öberl. Nach ihrer Pensionierung machte sich die frühere Museumsleiterin an die Arbeit, reiste von Kirche zu Kirche auf der Suche nach Figuren, recherchierte in Archiven. Daraus ist ein sehr schönes Buch entstanden, das siebte in der Schriftenreihe des Friedberger Heimatvereins. Es ist im Likias-Verlag erschienen und eröffnet einen spannenden Blick auf die Kunstwerke der Handwerkerfamilie der Barockzeit. Und wenn Sie sich jetzt fragen: Öberl, welche Öberl? Auch hier hilft das Buch weiter. Denn lange war von den "Eberles" die Rede.

Bei der Buchvorstellung im Schlosscafé erzählte Riolini, wie sie 1975 die "vollgepfropften" Museumsräume betrat. Daraus wurde die Museumsleitung bis 2006 mit einer Erweiterung und vielen Ausstellungen. Auch den Öberl war 1996 eine gewidmet. Die sechs Figuren, die dem Museum gehören (und dort immer noch zu sehen sind), waren ihr gleich zu Beginn ins Auge gestochen. Und dann begab die Kunsthistorikerin sich wie eine Detektivin auf die Suche.

Wie eine Detektivin auf den Spuren einer Friedberger Handwerkerfamilie

In Kirchen der Landkreise Aichach-Friedberg, Augsburg, Landsberg, Fürstenfeldbruck, Dachau und Unterallgäu stieß sie auf Stücke der Familie. Für das Buch "Die Bildhauerfamilie Öberl in Friedberg" setzte der Fotograf Norbert Liesz aus Augsburg diese so gekonnt und behutsam in Szene, dass sie fast zum Leben zu erwachen scheinen.

Bekannt ist Friedberg als Uhrmacherstadt, doch wie die Kunsthistorikerin erläutert, war die Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg insgesamt eine fruchtbare für das Handwerk. Zerstörtes wurde neu aufgebaut, die Volksfrömmigkeit erhielt neuen Auftrieb. Friedberg lag am Schnittpunkt wichtiger Verkehrswege, neben Uhrmachern trugen zugewanderte Künstler wie Maler und Stuckateure zum Aufschwung bei, ebenso die Fayencenmanufaktur im Schloss.

Die frühere Museumsleiterin Adelheid Riolini-Unger hat ein Buch über die Friedberger Bildhauer-Familie Öberl geschrieben. Im Wittelsbacher Schloss sind Werke der Öberl ausgestellt. Foto: Ute Krogull

In diese Zeit wurde die Bildhauerfamilie Öberl geboren: Vater Bartholomäus (1660 in Bachern bis 1742 in Friedberg) und die Söhne Georg Anton (1693 bis 1746), Johann Kaspar (1700 bis 1767) und Joseph Karl (1712 bis 1777). Wie aber wurden sie zu lokalen Größen der Bildhauerkunst? Lange musste Riolini-Unger in Archiven forschen.

"Stammvater" war der Bacherner Schreiner Simon Eberle (1625 bis etwa 1710). Sohn Bartholomäus lernte das Handwerk bei ihm, absolvierte dann jedoch die Ausbildung zum Bildhauer. Für Riolini-Unger war es ein Glücksfund, als sie im Augsburger Stadtarchiv einen Brief entdeckte, in dem Öberl schrieb, er habe in Aichach gelernt. Zwölf Kinder hatten er und seine Frau Christina, drei wurden Bildhauer und kamen teils weit herum. Am Stammsitz Unterm Berg 21 erinnert heute eine Tafel an die Öberl. Die Schreibweise wandelte sich vom schwäbischen Eberle und Eberlin zu Oeberle. Johann Kaspar wurde später entsprechend dem oberbayerischen Sprachgebrauch Öberl genannt.

All dies in einem 220 Seiten starken Buch mit 230 Fotos zu publizieren, war ein Gemeinschaftswerk. Der Heimatverein mit seinen Vorsitzenden Regine Nägele und Walter Föllmer bettete es in seine Schriftenreihe ein, Ursula Ibler und Volker Babucke vom Likia-Verlag verlegten es mit viel Engagement, Museumsleiterin Dr. Alice Arnold-Becker las die Manuskripte, David Hein vom Wittelsbacher-Land-Verein verhalf zu EU-Fördermitteln. "Wir freuen uns, dass das Buch ein Stück Stadtgeschichte beschreibt", sagte Nägele.

