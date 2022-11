Friedberg

Fünf Personen bei Auffahrunfall verletzt - 50.000 Euro Schaden

Vier Autos sind am Dienstag in einen Verkehrsunfall in Friedberg verwickelt. Mehrere Menschen werden verletzt, drei Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden.

Zu einem Unfall mit mehreren Autos kam es am Dienstag in Friedberg. Gegen 7.25 Uhr waren vier Fahrzeuge auf der Kreisstraße AIC 25 in Richtung Autobahn unterwegs. Die vordersten drei Fahrzeugführer mussten verkehrsbedingt bis zum Stehen abbremsen. Ein Fahrer übersah dies und fuhr laut Polizei ungebremst auf den hintersten der wartenden Autos auf. Alle drei Fahrzeuge wurden dabei aufeinander aufgeschoben. Fünf Menschen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 50.000 Euro. Drei Autos mussten abgeschleppt werden. (AZ)

