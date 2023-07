Für guten Zweck: Friedberger radelt von Salzburg nach Thessaloniki

Maximilian Durner aus Friedberg fährt 1400 Kilometer mit dem Rad von Salzburg durch mehrere Länder nach Griechenland. Was dahintersteckt und was er erlebt hat.

Als Maximilian Durner mit dem Fahrrad die Grenze vom Kosovo nach Nordmakedonien passieren will, steht er mehr als eine Stunde lang im Stau. Er ist der einzige Radfahrer unter hunderten von Autos. Die Grenzbeamten staunen nicht schlecht, als er ihnen den Grund seines Aufenthalts schildert. „Die haben mir erst nicht geglaubt", so der Friedberger. Denn der 33-Jährige war für einen guten Zweck unterwegs. 1400 Kilometer fuhr Durner mit dem Fahrrad von Salzburg bis nach Thessaloniki. In zwölf Tagen hat er einiges erlebt.

Bis nach Griechenland fuhr Maximilian Durner mit dem Rad Foto: Maximilian Durner

Um 5.30 Uhr machte sich der Durner von Salzburg auf die Reise. Pro Tag legte der 33-Jährige mehr als 100 Kilometer zurück. „Das war schon nicht ohne, denn in den meisten Ländern ging es ziemlich bergig zu. Ich musste manchmal auch absteigen und schieben. Das ging nicht anders", so Durner, der in der Robotik arbeitet und aktuell seine Doktorarbeit an der TU München schreibt.

Friedberger radelt 1400 Kilometer für guten Zweck

Rein zum Spaß war der Friedberger nicht unterwegs. Auf der Internetseite Gofundme sammelt er mit der Aktion Spenden für eine Schule in Nepal. "Mir liegt das Thema Bildung am Herzen. Deshalb habe ich mir das Projekt herausgesucht." Durch die Spenden können in der Region Gulmni Kinder von drei bis zehn Jahren auf die Schule gehen.

Der Friedberger hatte auf dem Weg viel Spaß. Foto: Maximilian Durner

Auf die Idee kam Durner zufällig: "Ich habe gesehen, dass jemand etwas Ähnliches gemacht hat. Ich fahre sehr gerne Rad und dann habe ich mich dazu entschieden. Radfahren hat für mich etwas sehr Entspannendes. Ich habe das sehr genossen.“ Mit seinem Rad ging es durch Österreich, Slowenien, Kroatien, Serbien, Kosovo und Nordmakedonien bis nach Griechenland. Auf seinem Weg hat der Friedberger viele Menschen kennengelernt. "Das war auch sehr schön. Ich konnte meine Geschichte erzählen und habe die Kulturen mitbekommen."

Bildung: Spendenaktion für Kinder in Nepal

Mit der Verständigung war es allerdings nicht immer einfach. "In manchen Ländern kommt man mit Englisch nicht weit, weshalb es dann schwierig wird. Aber mit Händen und Füßen hat es dann doch geklappt", so Durner, den vor allem die unterschiedlichen Landschaften gefallen haben. "Ich kann gar nicht sagen, wo es am schönsten war. Jedes Land hatte seine Vorzüge, es war sehr abwechslungsreich."

Zurück ging es übrigens mit dem Flugzeug. Nach der Zielankunft machte Durner noch mit seiner Freundin Urlaub in Griechenland, ehe es zurück nach München ging. Die Fahrt ist zwar zu Ende, aber die Spendenaktion geht weiter. Bislang hat Durner rund 3000 Euro gesammelt. "Damit bin ich sehr zufrieden, aber ich hoffe, dass es noch etwas mehr wird. Mit 12.000 Euro könnten wir alle Kinder ein jahr lang auf die Schule schicken."