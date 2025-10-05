Für jeden Etwas - unter diesem Motto stand die Matinee der Senioren Union Friedberg, die zum 3. Male wieder im Stadtgarten durchgeführt wurde. Landrat Klaus Metzger musste seinen zugesagten Termin kurzfristig ändern, ließ aber durch seinen Stellvertreter Manfred Losinger herzliche Grüße ausrichten und wünschte der Veranstaltung einen tollen Erfolg.

Umrahmt von altbayerischen Tänzen der Schmutteltaler Volkstanzgruppe begrüßte der Vorsitzende Rüdiger Hirner u.a. Frau Lena Lenzgeiger von der VHS Aichach-Friedberg, die es mit dem Thema "von der VHS zur Zukunftswerkstatt Bildung" verstand, die Senioren zu ermuntern, in jeder Hinsicht wieder aktiv zu werden. Chefarzt Dr. Albert Bauer von den Friedberger Paartalkliniken knüpfte mit dem Thema "Gastritis" an seine Verhaltenstipps vom letzten Jahr an und erntete, ebenso wie Dr. Nikolas Haller (auch Paartal Kliniken) mit dem Thema " Herzkreislauf-Stoffwechel" riesigen Beifall. Zahlreiche Fragen mussten auch Yilmaz Köroklu (Südblick Augenklinik) zu seinem Thema "Grauer Star" und Tatjana Asmuth (Quartiermanagement Stadt Friedberg) mit ihrem aktuellen Vortrag "im Alter Selbständigkeit erhalten", beantworten. Cornelia Böhm erzählte in Ihrer charmanten Art über die Vorzüge, seinen Lebensasbend in Friedberg zu genießen.

Das Wetter meinte es gut mit den Besuchern, und so konnte Rüdiger Hirner die Veranstaltung "im Trockenen" beenden. Er verabschiedete die rund 130 Gäste mit der Mahnung "wieder zu aktiv" werden. 30 % der Bevölkerung sind heute bereits Senioren "und die haben keine Lobby". Außerdem ist Altwerden nichts für Feiglinge. Entenfüttern war gestern.

