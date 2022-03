Für mehr Biodiversität: Friedberg nimmt an Modellprojekt teil

Plus Die Stadt hat sich erfolgreich um die Aufnahme in ein Modellprojekt beworben, das die Artenvielfalt fördern soll. Wie das Preisgeld verwendet wird.

5000 Euro bekommt Friedberg vom Freistaat, um damit die Biodiversität zu fördern. Unter dem Motto "Friedberg natürlich" hatte sich die Stadt um die Aufnahme in den "Blühpakt Bayern" beworben und wurde als eine von 14 Kommunen im Regierungsbezirk Schwaben und als einzige im Wittelsbacher Land von einer fachkundigen Jury ausgewählt.