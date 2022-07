Fürs Friedberger Volksfest startet der Aufbau: Das ist diesmal neu

Plus Nach zweijähriger Corona-Pause geht es im August an der Aichacher Straße wieder rund. Die Gäste dürfen sich auf Bewährtes ebenso freuen wie auf einige Neuerungen.

Zwei Jahre lang war es ruhig auf dem Festplatz an der Aichacher Straße. Der gewohnte Höhepunkt zum Beginn der Sommerferien, Anfang August, musste pandemiebedingt eine Zwangspause einlegen. Nun kehrt das Friedberger Volks- und Heimatfest zurück. Von Freitag, 5. August, an geht es dort los wieder mit zahlreichen Fahrgeschäften, vielerlei Essensständen und dem Festzelt. Doch auf ein paar Neuerungen dürfen sich die Friedberger dieses Jahr einstellen.