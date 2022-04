Fußballschuhe für Uganda: Mithilfe des TSV gelingt sportliche Überraschung

50 Paar Fußballschuhe sammelt die Fußballabteilung des TSV Friedberg für Menschen in Uganda. Wie die Unterstützung ankommt und warum die Schuhe so wichtig sind.

Ende Januar schickten die Fußballer des TSV Friedberg rund 50 Paar Fußballschuhe auf die Reise nach Uganda. Aufgrund der Verschiffung und der Zollabfertigung dauerte es etwas, bis die Schuhe nun beim Kasaala Football Club ankamen - aber gerade noch rechtzeitig, denn pünktlich zum Spitzenspiel in der vierten Liga Ugandas konnten die Spieler mit Schuhen spielen und gewannen prompt mit 2:1 gegen den Tabellenführer. Das freut auch die Fußballer des TSV Friedberg.

Die Fußballschuhe aus Friedberg sind in Uganda heiß begehrt. Foto: Marc Quittkat

In drei Kisten zu je zehn Kilo wurden die Schuhe, die von neongelb bis schwarz die ganze Farbpalette des modernen Sports abbilden, verschickt. Zuvor hatten die Fußballerinnen und Fußballer des TSV Friedberg gebrauchte Fußballschuhe in gutem Zustand gesammelt. Überbracht wurde das wertvolle Gut vom ehemaligen Spieler und Trainer des TSV Marc Quittkat, der aktuell ein Freiwilligenjahr in Uganda absolviert. "Sie haben oft schon zu wenig Nahrung und können sich Fußballschuhe erst recht nicht leisten", so Quittkat. Die Sammlung hatten Marcs Vater Michael Quittkat und die Zweite Fußballabteilungsleiterin, Carola Haertel, organisiert.

Gemeindezentrum in Uganda freut sich über Fußballschuhe aus Friedberg

Marc Quittkat berichtet, dass sich alle Spieler des Kasaala FC sehr gefreut und bedankt haben. Doch nicht nur die Herrenmannschaft wurde neu beschuht. Es gehen auch Schuhe an das Jugendteam und außerdem noch an das Gemeindezentrum. Dort können Kinder abends vorbeikommen und Fußball spielen. In einem Brief bedankt sich auch der Trainer des Kasaala FC bei den Friedbergern. Wie wichtig die Schuhe für die Menschen sind, bestätigt Marc Quittkat: "Der Trainer steht jeden Tag auf dem Platz und schaut bis spät nachts Bundesligaspiele. Fußball ist in Uganda auch einfach ein Riesending."

Auch vom Gemeindezentrum kam ein Schreiben bei Carola Haertel an. In diesem bedankt sich der Leiter und betont die Bedeutung des Sports für die Kinder und Jugendlichen. "Die Unterstützung hat unserem Gemeindezentrum Aufschwung gegeben. Der Sport hilft den Kindern und Jugendlichen, aktiver zu sein und ihre Talente besser zu entwickeln."

Auf der Plattform Instagram sind Fotos und ein kurzes Video vom ersten Spiel des Kasaala FC zu sehen. Die Freude über den Sieg war bei den Spielern groß, wobei auch die gegnerische Mannschaft mit Fußballschuhen ausgestattet war. "Wir sind froh, dass wir quasi als Vorlagengeber zum Tor beitragen konnten und einen Einblick in die Fußballkultur in Uganda erhalten konnten", schreibt der TSV auf der Plattform. "Der Gegner wäre ohne unsere Schuhe bestimmt nicht so verunsichert gewesen." (sry-)