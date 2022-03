Fußgänger bei Unfall in Friedberg schwer verletzt

49-Jähriger hat Auto übersehen: Mann wird mit schweren Verletzungen ins Unfallklinikum gebracht.

Ein schlimmer Verkehrsunfall hat sich am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr an der Röntgenstraße in Friedberg ereignet. Ein Fußgänger wurde dabei schwer verletzt. Nach bisherigem Ermittlungsstand sei eine 19-Jährige mit ihrem Auto auf der Röntgenstraße Richtung Stadtmitte gefahren, berichtet die Polizei.

Verletzter Fußgänger wird ins Unfallklinikum Augsburg gebracht

Ein 49-jähriger Fußgänger überquerte die Fahrbahn und übersah den Pkw. Dabei kam der Fuß des Mannes unter den hinteren Reifen des Fahrzeugs. Der Fußgänger wurde mit schweren Verletzungen ins Unfallklinikum nach Augsburg gebracht. Am Pkw entstand kein Sachschaden.