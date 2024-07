Gartenbauverein in Friedberg – aktives Vereinsleben das ganze Jahr über

Der Verein für Blumen- und Gartenfreunde Friedberg pflegt das ganze Jahr über ein aktives Vereinsleben. Es gibt nahezu jeden Monat eine Veranstaltung, so finden regelmäßige Baumschnittkurse in Theorie und Praxis statt, es gibt Vorträge zu verschiedenen Gartenthemen, Sommerfeste, gemeinsame Ausflüge in die nähere und weitere Umgebung, eine Pflanzentauschbörse, eine gemeinsame Apfelernte, Adventsbasteln sowie eine Weihnachtsfeier. Am 20. Juli fand das Sommerfest für die Mitglieder statt. Bei allerbestem Wetter trafen sich knapp 30 Mitglieder beim Goldsteinhof. Es gab nicht nur eine große Auswahl an Kuchen und Gebäck, sondern auch den sehr spannenden Vortrag „Hausapotheke aus der Natur“ von Kariene Eikelmann. Die Kräuterexpertin nahm die Gäste mit auf eine wunderbare Reise durch die Kräuterwelt. Nach der Neuwah wird der Verein in Zukunft von einem 4-er Team geführt. Die beiden Ehepaare Bettina & Andreas Deponte sowie Claudia Schmid & Klaus Fischer kümmern sich künftig um den Verein, nachdem sie fast ein Jahr den Verein kommissarisch geführt haben. Unterstützt wird das Vorstands-Team von fünf engagierten Beisitzern. Als Besonderheit gibt es im Verein drei zertifizierte Gartenpfleger, die gerne Tipps und Ratschläge bei Fragen rund um den Garten geben. Auf der Internetseite: https://www.gartenfreunde-friedberg.de/ gibt es die Gartenzeitung sowie alle aktuellen Termine.

Von links:. Renate Leibold, Maria Goldstein, Klaus Fischer, Irene Lang, Bettina Deponte, Andreas Deponte, Ute Tomalla, Claudia Schmid, es fehlt Elisabeth Schmid Foto: Claudia Schmid