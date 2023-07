Gastfreundschaft in La Crosse "sensationell" – trotz Zollproblemen

Plus Die Partnerstadt La Crosse kann bei den Friedbergern mit ihrem Oktoberfest punkten. Auch die Gewänder vom Altstadtfest kamen in den USA schon zum Einsatz.

Wenn ein Wiesn-erprobter Bayer staunend über ein Oktoberfest erzählt, dann wird man hellhörig. Erst recht, wenn sich dieses nicht zwischen Main und Alpen abspielt, sondern viele Tausend Kilometer entfernt. "Wahnsinn" sei diese Veranstaltung, sagt Anita Steiner. Gemeint ist das Oktoberfest in La Crosse, einer 50.000 Einwohner zählenden Stadt in Wisconsin. Seit 2002 ist Friedberg offiziell mit dieser Kommune befreundet. Bis dahin war es ein langer Weg. Und das, obwohl die Affinität zu Deutschland sehr groß ist.

Bereits 1988 gab es die ersten Verbindungen nach La Crosse, das direkt am Mississippi liegt. Damals begannen Schüleraustausche zwischen dem hiesigen Gymnasium und einer dortigen Schule. Von Anfang an sei das Interesse groß gewesen, erzählt Hiltrud Haas. Sie organisierte den Austausch über viele Jahre. "Wir hatten deutlich mehr Interessenten als Plätze." Die Anregung, eine Städtepartnerschaft zu gründen, ging jedoch von den Amerikanern aus. Das war 1997. Dann dauerte es. Und zwar von deutscher Seite aus. "Da kamen zum Teil Argumente wie, es könnten zu wenige Englisch."