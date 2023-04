Friedberg

06:56 Uhr

Gastronomie: Am Wochenende dürfen Gäste länger im Freien sitzen

Am Freitag lockte die Sonne die Menschen in Friedberg sofort an die Tische der Außengastronomie, hier beim Barbetrieb.

Plus Anwohner und Wirte der Friedberger Innenstadt einigen sich auf einen Versuch: Freitag und Samstag kann die Außengastro bis 23 Uhr öffnen.

Rein rechtlich ist Außengastronomie nur bis 22 Uhr möglich. Dann greifen strikte Lärmschutzrichtlinien. Könnte man das in Friedberg nicht in einer Good-Will-Regelung ändern? Diese Idee kam vergangenen Sommer auf. Nun fand dazu eine Versammlung von Wirtsleuten und Anwohnerschaft der Innenstadt statt. Diese einigten sich auf einen Probelauf an den Wochenenden. Dafür gelten Fristen und Bedingungen.

Am Freitag lockten die lang ersehnten Sonnenstrahlen die Menschen erstmals so richtig in die Biergärten und auf die Terrassen. Und just an diesem Nachmittag fand die Versammlung statt, welche die Stadt initiiert hatte. Lag es am Termin, am Wetter oder daran, dass die Verteilung der Einladungen durch die Gastronomen nicht ganz geklappt hatte? Nur etwa 20 Personen (inklusive Wirte) kamen in die Mensa der Grund- und Mittelschule, obwohl es sich um ein Reizthema handelt, wie sich in den eineinhalb Stunden zeigte.

