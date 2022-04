Geburtstagskind Hans Greif arbeitet seit 44 Jahren bei Kniess

60 Lebensjahre, davon 44 bei ein- und demselben Unternehmen: Dieses Doppeljubiläum begeht Hans Greif.

Es sind bald 44 Jahre, dass Hans Greif bei der Friedberger Eisenhandlung Christian Kniess beschäftigt ist. Auch seine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann hat Greif dort gemacht. Lange Zeit war der Meringer in der Filiale in Kissing tätig, die dann geschlossen werden musste. Seit 1998 hält er in Friedberg die Stellung und kümmert sich um den Einkauf der Produkte, die zum Arbeitsschutz gehören, und um den Verkauf von Produkten aller Art. Besonders am Herzen liegen ihm seine Kunden.

Kniess-Mitarbeiter seit 44 Jahren: Der Meringer Hans Greif wird 60

Am Samstag, 21. April, feiert er nun seinen 60. Geburtstag. Ihrem bewährten und beliebten Kollegen Hans Greif gratulieren dazu alle Kolleginnen und Kollegen der Eisenhandlung Kniess ganz herzlich. Die Geschäftsleitung nimmt dies zum Anlass, ihrem langjährigen und treuen Mitarbeiter ebenfalls ganz herzlich zum runden Geburtstag zu gratulieren, aber auch, um ihm zur 44-jährigen Betriebszugehörigkeit alles Gute zu wünschen. Das Familienunternehmen ist stolz darauf, dass viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihm Jahrzehnte treu bleiben.

"Hans Greif ist ein kompetenter Mann, er kennt alle seine Kunden aus dem Handwerk. Zudem unterstützt er uns bei der Ausbildung des Nachwuchses. Das ist Gold wert", sagt der Seniorchef Christian Knieß. Alles Gute und viel Glück, Zufriedenheit und Gesundheit für die weitere Lebenszeit! (AZ)