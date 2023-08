Friedberg

Gefährliche Situation für und durch Radfahrer in der Luitpoldstraße

Die viel befahrene, aber recht enge Luitpoldstraße in Friedberg hat nur auf einer Seite einen Fahrradstreifen, der noch dazu völlig verblasst ist. Für Radler ist das gefährlich, manche weichen daher auf den Gehweg aus.

Plus Anwohner berichten von Unfällen und Beinaheunfällen in der viel befahrenen Friedberger Straße. Wie stehen die Chancen auf Tempo 30 an der engen Gefahrenstelle?

Die Luitpoldstraße inklusive des Kreisverkehrs nach Friedberg-Süd ist eine Gefahrenstelle für Radler. Von einem Unfall mit einem Schulbuben und anderen gefährlichen Situationen berichteten gleich mehrere Anwohnerinnen und Anwohner auf der Bürgerversammlung. Sie kritisierten allerdings auch, dass Radfahrer – sogar Eltern mit ihren Kindern – auf dem Gehweg unterwegs seien oder auf dem einzigen Radstreifen in falsche Richtung führen.

Die Diskussion entwickelte sich nach dem Wortbeitrag eines Friedbergers, der berichtete, dass er schon zum zweiten Mal einen Unfall mit einem Radfahrer am Kreisverkehr miterlebt habe. Dieses Mal sei es ein etwa zwölfjähriger Junge gewesen, der die Luitpoldstraße auf dem Zebrastreifen am Kreisel überqueren wollte. Ein Autofahrer habe ihn übersehen, es kam zum Zusammenstoß und das Kind stürzte. Viel sei zum Glück nicht passiert, doch er mache sich grundsätzlich Sorgen.

