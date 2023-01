Gefälschte Überweisung in den Kongo

Eine Überweisung von 10.000 Euro von den Sportfreunden Friedberg auf ein Konto im Kongo? Das kam einer Bankangestellten seltsam vor.

Eine aufmerksame Bankangestellte verhinderte kürzlich einen dreisten Überweisungsbetrug. Eine laut Polizei unbekannte Person versuchte mittels eines gefälschten Überweisungsträgers vom Konto der Sportfreunde Friedberg einen Betrag in Höhe von ca. 10.000 Euro auf ein Konto in den Kongo zu überweisen. Die Mitarbeiterin der Bank verhinderte das. Die Überweisung wurde bei der Bank nicht persönlich am Schalter abgegeben, sondern laut Polizei geschickt oder eingeworfen. Nähere Angaben zu Täter oder Täterin gibt es daher nicht. (AZ)