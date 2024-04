Friedberg

Gegen Fake-News: Digitalminister Mehring besucht Friedberg

Plus Aufklärung auf dem Edeka-Parkplatz: Staatsminister Fabian Mehring will Bürgerinnen und Bürger für Gefahren von Falschmeldungen und Desinformation sensibilisieren.

Von Anna Faber

Verwirrung, Manipulation, Propaganda - gezielte Desinformation im Netz ist ein zunehmendes Problem. Dagegen möchte Digitalminister Fabian Mehring ( Freie Wähler) vor allem in Hinblick auf die Europawahl im Juni vorgehen. Gemeinsam mit den Vereinen „Deutschland sicher im Netz“ und "Digital vereint" besuchte er am Montagnachmittag Friedberg am Parkplatz vom Edeka-Wollny. Auch Bürgermeister Roland Eichmann diskutierte mit. Ziel der Aktion ist, Bürgerinnen und Bürger für die Gefahren und Hintergründe von Desinformation zu sensibilisieren.

Bei 6 Grad und leichtem Wind auf einem Parkplatz Passantinnen und Passanten im Feierabend ansprechen: leicht hatte es sich Staatsminister Mehring bei seinem Besuch in Friedberg nicht gemacht. Gemeinsam mit den Referenten der Vereine diskutierte er mit Friedbergerinnen und Friedbergern über Fake-News und Manipulation. Damit hat Mehring eine Bürger-Aufklärungsaktion gestartet, die nach Friedberg noch an mehreren Orten Bayerns durchgeführt wird. Dafür hat sich der Digitalminister mit Innenminister Joachim Herrmann zusammengetan. Die Aktion soll auf die Gefahren und Hintergründe von Desinformation aufmerksam machen und erklären, wie Menschen Fakten von Falschmeldungen unterscheiden können.

