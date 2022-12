Gegenverkehr übersehen: 20.000 Euro Schaden

Keine Verletzten, aber 20.000 Euro Sachschaden – das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Samstagmorgen gegen 6.10 Uhr in Friedberg ereignete.

Wie die Polizei berichtet, befuhr ein 20-jähriger Fahrzeugführer den Chippenham-Ring in südlicher Richtung. Als er nach links in die Röntgenstraße abbiegen wollte, übersah er ein entgegenkommendes Auto. Beide Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass diese abgeschleppt werden mussten. (AZ)