Geistliche Musik für Herrgottsruh

Bekannte Sängerinnen und Sänger präsentierten zusammen mit dem Organisten ein Programm zugunsten der Dachsanierung der Wallfahrtskirche.

Die Friedbergerinnen und Friedberger lieben die Musik in der Wallfahrtskirche Herrgottsruh. Das war an den vielen besetzten Bänken zu erkennbar und am Schluss mit langem Beifall im Stehen. Nur schade, dass das lange Konzert sich im Orgelraum abspielte und das Publikum die Interpreten nur zum Schluss sehen konnten.

Wallfahrtsdirektor Hans-Joachim Winkens begrüßte das Publikum und dankte den Künstlern, die ihr Können in den Dienst der guten Sache stellten und den Erlös für die Renovierung der Kirche spendeten. 64.000 Euro habe er bereits erbettelt, so Winkens, doch es fehlt noch eine ganze Menge bis zur halben Million, die die Pallottiner selbst aufbringen müssen.

Barocke Klänge in der Wallfahrtskirche Herrgottsruh

Kann uns Musik aus alten Zeiten heute noch berühren? Aber sicher. Jedenfalls wenn sie von besten Komponisten des Barocks und der Romantik stammt und hervorragend interpretiert wird. Im Wechsel sangen die Protagonisten, immer in Begleitung der Orgel. Der Bass von Maximilian Lika eröffnete das Konzert, mit einer Orgelinterpretation ging es weiter.

Mal im Duett oder Solo, die Sängerinnen und Sänger fügten sich perfekt zu einem Ganzen unterstützt von dem Orgelspiel Peter Baders. Bariton Matthias Lika interpretierte unter anderem Mendelssohn-Bartholdy, Cathrin Lange zusammen mit Matthias Lika sangen Libera me von Gabriel Fauré. Auch Melanie Gleissner fügte sich mit ihrer warmen Altstimme wunderbar in den gesanglichen Reigen.

Ein großer Moment in der Wallfahrtskirche Herrgottsruh

Als Komponist gefeiert, als Pianist bewundert war Rachmaninow ein unvergleichlicher Interpret der eigenen Werke. Rachmaninow schrieb mit seiner Vocalise ein Lied, das ohne Text nur auf die Kraft der Stimme setzt. Eine Steilvorlage auch für Instrumente aller Stimmlagen, wie zum Beispiel die Orgel. Gesungen wurde das textfreie Stück von Cathrin Lange. Das war ein großer Moment in einem an Höhepunkten reichen Programm.

Orgel und Querflöte harmonieren in Mozarts Andante in C Dur, gespielt von Melanie Gleissner an der Flöte und Peter Bader an der Orgel. Später folgten noch Bach und ein Solostück an der Orgel erklang von Bernardo Storace. Alle Interpreten wünschten zum Ende mit Humperdinck den Abendsegen. Langer Applaus zum Abschied.