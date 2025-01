Gemeinschaft feiern und Brücken bauen in Friedberg

Mit einer festlichen Messe und dem Dankabend ehrte die Friedberger Stadtpfarrei St. Jakob den heiligen Vinzenz Pallotti und würdigte das große Engagement der Ehrenamtlichen in der Pfarrei. Das Pallotti-Fest stand ganz im Zeichen der pallottinischen Vision einer einladenden Kirche. Den Auftakt des Pallotti-Fests bildete die Festmesse in der Stadtpfarrkirche St. Jakob. Gemeinsam mit der Gemeinde feierte Stadtpfarrer Pater Steffen Brühl sowie die anwesenden Pallottiner und Geistlichen der evangelischen sowie neuapostolischen Gemeinden. Auch die Mitglieder der Kirchenverwaltungen und des Pfarrgemeinderats waren im Altarraum vertreten und verdeutlichten so, wie wichtig das Ehrenamt für die Gemeinde ist.

Friedberg feiert Pallotti-Fest in der Stadtpfarrei

Musikalisch umrahmten der Kirchenchor St. Jakob und das Pfarrorchester Collegium Musicum die Messe mit der „Missa Laetatus sum“ von Wolfram Menschick. Die Ministranten betonten durch einen kreativ gestalteten Gabengang die zahlreichen Gruppen und Initiativen der Pfarrei. Im Laufe des Gottesdienstes erneuerte die Gemeinde ihr Gemeindeversprechen. Danach erneuerten die Pallottiner ihre Profess, die Bindung an ihre Gemeinschaft. Am Ende der Messe wurden die bisherigen Mitglieder der Kirchenverwaltung verabschiedet und die neuen für ihren Dienst gesegnet.

In seiner Begrüßung hob Pater Brühl eine besondere Gabe Vinzenz Pallottis hervor: „Er war ein Brückenbauer zwischen den Menschen.“ Der Stadtpfarrer zeigte sich erfreut über die Initiative aus der Friedberger Bürgerschaft, die Bahnbrücke an der Münchner Straße in „Pallotti-Brücke“ umzubenennen. „Eine Brücke überwindet Trennendes und verbindet Getrenntes. Eine Brücke nach Vinzenz Pallotti zu benennen, passt perfekt zu ihm.“ Zusammen mit der geplanten Pallotti-Skulptur werde dies ein sichtbares Zeichen für den Geist dieses heiligen Brückenbauers sein, der in der Stadt spürbar sei, und gleichzeitig an das Wirken der Pallottiner in Friedberg seit 1929 erinnern.

Den gut besuchten Dankabend beim Pallotti-Fest nutzte der Pfarrgemeinderatsvorsitzende Julian Schmidt, um den ehrenamtlich Engagierten den tief empfundenen Dank der Stadtpfarrei St. Jakob auszusprechen. Foto: Steffen Brühl

Pater Rüdiger Kiefer, der seit Kurzem das Pastoralteam von St. Jakob verstärkt, wählte in seiner Predigt den Hut als Symbol. Pallotti habe seinen Priesterhut nicht nur getragen, sondern ihn vor anderen sehr oft gezogen – aus Respekt und Wertschätzung für die Würde jedes Einzelnen. „Wir müssen wieder lernen, gut vom Menschen zu denken und ihn in seiner Einzigartigkeit zu schätzen“, rief Kiefer die Gläubigen auf.

Beim Dankabend im Pfarrzentrum stehen die Ehrenamtlichen im Mittelpunkt

Nach der Messe folgte der traditionelle Dankabend im Pfarrzentrum, bei dem die Ehrenamtlichen im Mittelpunkt standen. Pfarrgemeinderatsvorsitzender Julian Schmidt würdigte in seiner Ansprache den unverzichtbaren Einsatz der ehrenamtlich Engagierten: „Unsere Pfarrei lebt von Ihrer Bereitschaft, Ihre Fähigkeiten und Ihre Zeit einzubringen.“ Die über 170 Gäste genossen das Essen vom Goldsteinhof sowie ein von den Mitgliedern des Pfarrgemeinderats zubereitetes Nachtischbuffet. Für musikalische Begleitung sorgte der Pianist Stefan Incedi.

Das Pallotti-Fest zeigte einmal mehr, wie tief das ehrenamtliche Engagement in der Stadtpfarrei verwurzelt ist und welchen prägenden Einfluss die Haltung des Miteinanders, der Achtung und der Verantwortung, für die der heilige Vinzenz Pallotti steht, nicht nur auf die Kirchengemeinde, sondern auch auf die Stadt hat. Mit dem Pallotti-Fest setzt die Pfarrei jedes Jahr ein sichtbares Zeichen für eine Kirche, die verbindet und niemanden ausschließt. (AZ)