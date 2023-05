Geöffnete Fahrzeugtür verursacht Unfall in Friedberg

Ein Auto prallt erst gegen die Türe und beim Ausweichen auch noch an ein entgegenkommendes Fahrzeug.

Zu einem schadensträchtigen Unfall kam es am Mittwochnachmittag gegen 15.10 Uhr in der Ludwigstraße in Friedberg. Ein Autofahrer öffnete zum Aussteigen aus seinem geparkten Auto die Fahrertüre und übersah hierbei einen von hinten kommenden Pkw.

Mindestens 6.000 Euro Schaden bei Unfall in der Ludwigstraße

Dieser prallte gegen die Fahrertüre des geparkten Autos und wich noch aus, wie die Polizei berichtet. Hierbei prallte er in einen entgegenkommenden Pkw. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 6.000 Euro. (AZ)