Geparkter Pkw fängt zu brennen an

Die Friedberger Feuerwehr löscht die Flammen. Die Polizei hat Vermutungen zur Brandursache.

Schaden in Höhe von 15.000 Euro entstand bei einem Pkw-Brand in Friedberg. Wie die Polizei berichtet, fing am Dienstagmittag ein in der Hans-Seemüller-Straße in Friedberg geparkter Pkw Renault nach einer Rauchentwicklung im Bereich der Motorhaube an zu brennen. Ursächlich war vermutlich ein technischer Defekt am Fahrzeug.

Das Feuer wurde durch die Feuerwehr Friedberg gelöscht. Das Feuer beschädigte ein weiteres Fahrzeug, das in der Nähe abgestellt war. Verletzt wurde niemand. (AZ)