Geparkter Toyota in Friedberg angefahren

In Friedberg ist ein Fahrzeug angefahren worden. Beim beschädigten Auto sind Stoßstange und Kotflügel eingedrückt.

Schaden in Höhe von rund 5000 Euro hat ein Unbekannter bei einem parkenden Auto in Friedberg verursacht. Am Freitag in der Zeit zwischen 6.35 Uhr und 13.10 Uhr wurde der graue Toyota Verso angefahren. Er war in der Burgwallstraße auf Höhe Hausnummer 31 abgestellt.

Schaden am angefahrenen Auto beläuft sich auf rund 5000 Euro

Die vordere Stoßstange sowie der Kotflügel vorne links sind eingedrückt. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf ca. 5000 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle und ist bislang unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 zu melden. (AZ)