Gericht weist Klage gegen Kita ab: Überraschung im Friedberger Stadtrat

An der Bozener Straße in Friedberg soll eine mehrgruppige Kindertagesstätte entstehen. Nachbarn hatten geklagt, bekamen jedoch vor Gericht kein Recht.

Plus Bei der zweiten Friedberger Haushaltssitzung gibt es eine gute Nachricht. Diskussionen entstehen dennoch. In die Stätzlinger Schule fließt viel Geld.

Von Bill Titze

Kitas, Schulen, Straßenbau – über 20 Millionen Euro investiert die Stadt in diesem Jahr. Doch wie viel Geld wohin fließt, das stand noch nicht ganz fest. In der zweiten Haushaltssitzung diskutierten die Stadträte nun über verschiedene Änderungsanträge aus den Fraktionen. Manches Projekt strich der Stadtrat aus der Haushaltsvorlage, andere nahm er auf. Für die größte Überraschung sorgten aber nicht die Fraktionen.

Kita an der Bozener Straße in Friedberg kann kommen

Vereinzelter Applaus kam auf, als Baureferentin Lilian Heß eine wichtige und für die Räte sehr erfreuliche Nachricht bekannt gab. Vergangene Woche sei ein Berufungsantrag gegen die neue Kita an der Bozener Straße abgelehnt worden. Nachbarn hatten Klage eingereicht. "An sich hat mich die Entscheidung nicht überrascht, der Zeitpunkt aber schon", sagte Heß. So früh habe sie nicht mit dem Ergebnis gerechnet. Das ließ sich auch an den blanken Zahlen ablesen, denn bisher waren bei dem entsprechenden Haushaltspunkt null Euro eingetragen. Das änderte sich nach langer Diskussion.

