Friedberg

vor 19 Min.

Gesetzes- und Torhüter: Er ist der neue Stellvertreter der Friedberger Polizei

Plus Erwin Kalkbrenner ist seit Anfang Oktober stellvertretender Leiter der Polizei Friedberg. Was den 50-Jährigen bewegt und warum er bald schon wieder weg ist.

Von Sebastian Richly Artikel anhören Shape

Einsatzplanung, Ansprachen und vor allem Organisation – auf Streife geht es für Polizeihauptkommissar Erwin Kalkbrenner nicht mehr so oft. Seit Anfang Oktober ist der 50-Jährige stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Friedberg. Der Adelsrieder verrät, was er an Friedberg schätzt, wie sein Hobby ihm als Polizist hilft und welcher Einsatz ihm nicht mehr aus dem Kopf geht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

