Gespenster im Friedberger Schloss werden zum Comic-Motiv

Die Bilder Fritz Schwimbecks und Tipps von einem Profi inspirieren Kinder und Jugendliche. Das Projekt ist eigens an Geflüchtete aus der Ukraine gerichtet.

Die fantastischen Bilder des Friedberger Malers Fritz Schwimbeck sind 100 Jahre alt, erinnern aber an moderne Grafic Novels. Nun wurden sie tatsächlich zur Inspiration bei einem Comic-Workshop für Jugendliche aus der Ukraine. Aber wie würden junge Menschen, die vor dem Krieg fliehen mussten, auf die Bilder reagieren? Das Ergebnis war erstaunlich.

In der Brückenklasse der Mittelschule Friedberg geht es vor allem darum, dass die zehn Schülerinnen und Schüler zwischen zwölf und 16 Jahren möglichst schnell Deutsch lernen. Für anderes, sei es Sport oder Kunst, bleibt da wenig Zeit, wie Konrektorin Julia Trinkwalder-Fend erklärt. Aus diesem Grund kam es zu einer Kooperation zwischen der Schule, dem Friedberger Familienstützpunkt und dem Museum im Wittelsbacher Schloss, in dem Schwimbeck seine Jugend verbrachte. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer durften sich künstlerisch ausleben und lernten dennoch auch Deutsch - denn die gemalten Figuren sollen auch reden.

Um die Comics fertigzustellen, mussten sie mit Tablets abfotografiert werden. Foto: Lara Bolz

Comic-Zeichner Christian Schmiedbauer leitet den Workshop in Friedberg

Geleitet wurde der Workshop von dem Comic-Zeichner Christian Schmiedbauer, der Werkstattausbilder am Gestaltungszweig der Augsburger Fachoberschule ist. Sabrina Penn, Leiterin des Familienstützpunkts, erklärt, man habe eigens das Motto "Freundliche Geister" gewählt. Der Grund: "Wir wussten nicht, was die doch sehr dunklen und gruseligen Bilder Schwimbecks mit den Kinder machen. Wir wissen nicht, welche Traumata sie aus dem Krieg in sich tragen." Doch die Sorge war unbegründet. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten an dem Thema Gespenster ihren Spaß.

Zuerst erhielten sie im Museum, das Schwimbeck und seinem Werk eine eigene Abteilung widmet, eine Einführung von Museumspädagogin Mariella Hosp, danach ein paar konkrete Tipps von Schmiedbauer. Dann ging es an die Ausarbeitung. Aus jeweils maximal vier gemalten Bildern konnten die jungen Leute mit einem speziellen Programm einen Comic gestalten. Ganz unterschiedliche - zum Teil lustige, zum Teil doch gruselige Comics - entstanden.

Kreativ durften die Kinder das Thema "Freundliche Geister" in Comics umsetzen. Foto: Lara Bolz

Der 14-jährigen Aulona Elashani machte der Workshop Spaß. Ihre Geschichte erzählt von einem sehr hungrigen Geist. Leider fallen seine Muffins zu Boden und er weckt Aulona auf. Das kommt dem Geist sehr gelegen und er isst Aulona auf. Denn er hat sie ,zum Fressen gerne´.

"Die Kunst am Comic-Zeichnen ist einfach loszulegen. Jeder kann malen. Zu zehn Prozent benötigt man Talent, der Rest ist reine Übung", sagt Schmiedbauer. Und tatsächlich sind in der Brückenklasse viele Talente. "Ich bin begeistert. Wir würden die Ergebnisse gerne als digitale Version ausstellen", sagt Trinkwalder-Fend. Auch Schmiedbauer meint: "Ich habe Lust, den Workshop zu wiederholen. Es bietet Kindern, die eine schwierige Geschichte haben, die Möglichkeit Neues auszuprobieren."