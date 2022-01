Erweiterung des TTZ: Gesundheit braucht in Friedberg mehr Platz

Plus Mehr Patienten und mehr Personal im Therapie- und Trainingszentrum (TTZ) Friedberg: Ein Erweiterungsbau soll die Raumnot lindern.

Im Dezember vor vier Jahren wurden die neuen Räumlichkeiten im Therapie- und Trainingszentrum (TTZ) an der Thomas-Dölle-Straße in Friedberg eröffnet. Auf über 1000 Quadratmeter bot der moderne L-förmige Neubau reichlich Platz für die Patienten. Das Herzstück: ein heller Trainingsraum mit modernen Geräten für diverse Therapien. Doch inzwischen ist schon wieder alles viel zu klein, das TTZ wird erweitert.