Friedberg

vor 27 Min.

Gewächshaus brennt in Friedberg

Die Feuerwehr Friedberg löschte ein brennendes Gartenhaus in der Burgfriedenstraße in Friedberg.

Am Samstagabend rückte die Feuerwehr Friedberg zu einem Brand in Friedberg an.

Ein Mann wollte in seinem Gewächshaus in der Burgfriedenstraße die Kakteen vor der extremen Kälte schützen. Wie die Polizei Friedberg mitteilt, zündete er aus diesem Grund Frostschutzkerzen an, um so Wärme für die Kakteen zu gewinnen. Dabei geriet jedoch das Gewächshaus in Brand und stand lichterloh in Flammen. Die Feuerwehr Friedberg rückte an, um den Brand zu löschen und ein Übergreifen auf andere Gebäude verhindern. Außerdem vor Ort waren das BRK und die Polizei Friedberg. Die genaue Schadenssumme steht noch nicht fest. (sev) In der Burgfriedenstraße in Friedberg geriet ein Gartenhaus in Brand. Foto: Fabian Rohrmoser



