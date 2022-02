Gewinnspiel: Freikarten für Showtime im Friedberger Schloss

Die Gruppe Pariser Flair tritt im Wittelsbacher Schloss in Friedberg auf. So können Sie Karten gewinnen.

"It's Showtime!", heißt es am Freitag, 5. März, im Wittelsbacher Schloss in Friedberg mit der Gruppe Pariser Flair. Bei uns gibt es dafür Freikarten zu gewinnen. Mezzosopranistin Marie Giroux, Tenor Joseph Schnurr und Pianistin Jenny Schäuffelen präsentieren Melodien aus "Phantom der Oper", "Cats", "Elisabeth", "Les Miserables", "West Side Story" und vielen anderen weltberühmten Musicals. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr.

Wir verlosen dreimal zwei Karten für den Auftritt. Wenn Sie Tickets gewinnen möchten, schicken Sie bitte bis spätestens Montag, 28. Februar, 9 Uhr, eine E-Mail an die Adresse redaktion@friedberger-allgemeine.de, Stichwort: Showtime. Bitte geben Sie Ihren vollständigen Absender an. Die Gewinner werden von uns benachrichtigt.

Im Vorverkauf gibt es Karten im Bürgerbüro im Rathaus Friedberg und online unter stadt-friedberg.reservix.de. (AZ)