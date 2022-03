Gewinnspiel: Karten zu gewinnen für Konzert mit Andi Weiss

Der Singer-Songwriter tritt am Donnerstag, 24. März, im Friedberger Schloss auf. Unsere Leser können mit etwas Glück kostenlos dabei sein.

Mit seinem neuen Programm "Gib alles, nur nicht auf!" macht Andi Weiss im Wittelsbacher Schloss in Friedberg am Donnerstag, 24. März, um 20 Uhr sein Herzensanliegen zur Herzensbotschaft. Für das Konzert verlosen wir für unsere Leser dreimal zwei Eintrittskarten.

Der Singer-Songwriter Andi Weiss schafft mit seinen "Ermutigungsliedern", wie er sie nennt, ein Bewusstsein für die eigenen Stärken und schenkt Mut zum Leben und Mut, die Angst zu verlieren: Vor Gott. Vor dem Leben. Vor dem Tod. Menschen zu dienen, sei seine Motivation, so Andi Weiss. Er ist überzeugt, dass tiefer Sinn auch in Krisen entdeckt werden kann. Weiss schafft es dabei, das Publikum mit seinen Liedern und Lebensgeschichten zum Lachen und zum Weinen zu bringen.

Als er seine Texte und Songs für das aktuelle Album schrieb, war ihm noch nicht klar, was fast zeitgleich mit Beginn seiner Tournee passieren würde: Ein Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Weiss. "Was habe ich mich seit Wochen darauf gefreut, endlich wieder auf Tour zu gehen. Menschen zu sehen, Geschichten zu erzählen, Lieder zu singen, zu ermutigen." Jetzt dagegen sei er fassungslos. "Mir kommen die Tränen, wenn ich zerbombte Häuser, tote oder verletzte Menschen, Flüchtende sehe, in Kinderaugen sehe, in denen sich die Angst widerspiegelt.“

Auch der Krieg wird Thema sein beim Konzert von Andi Weiss

Trotzdem oder gerade deshalb hat der Songwriter eine klare Botschaft und ein Ziel: "Ich glaube, dass wir gerade in der momentanen Situation alle Ermutigung benötigen." Deshalb hat Weiss sich entschieden, sein Programm auf die gegenwärtige Situation anzupassen: "Ja, der Krieg muss und wird Thema bei meinen Konzerten sein. Und nein, die Angst wird nicht überhandnehmen. Denn Musik ist immer der Triumph über die Dunkelheit."

Andi Weiss ist seit mehr als 15 Jahren auf zahlreichen Konzerten und Veranstaltungen im gesamten deutschsprachigen Raum als Songpoet und Geschichtenerzähler unterwegs. Über 1000 Auftritte und weit über 100.000 verkaufte Bücher und CDs prägen sein kreatives Schaffen. "Meine Lieder und Geschichten sind für alle, die sich im Leben eine blutige Nase geholt haben," fasst Weiss sein künstlerisches Anliegen zusammen. Neben seiner musikalischen Tätigkeit ist er als Berater und Coach tätig.

Wir verlosen dreimal zwei Karten für den Auftritt. Wenn Sie Tickets gewinnen möchten, schicken Sie bitte bis spätestens Dienstag, 22. März, 12 Uhr, eine E-Mail an die Adresse redaktion@friedberger-allgemeine.de, Stichwort: "Andi Weiss". Bitte geben Sie Ihren vollständigen Absender an. Die Gewinner werden von uns benachrichtigt und die Karten an der Abendkasse hinterlegt.

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter: augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter Telefon 0821/777-2355. Im Vorverkauf gibt es Karten im Bürgerbüro im Rathaus Friedberg und online unter stadt-friedberg.reservix.de.