Goldene Profess in Herrgottsruh

Seit fast 40 Jahren hat Bruder Norbert Kempf seine Aufgabe in der Friedberger Wallfahrtskirche gefunden.

Seine goldene Profess feierte Pallottinerbruder Norbert Kempf, 69, in der Wallfahrtskirche Herrgottsruh in Friedberg, wo er seit fast vier Jahrzehnten seine Lebensaufgabe als Mesner, Organist und Florist gefunden hat.

Kempf wurde am 22. Februar 1953 in Bamberg geboren und fand früh den Kontakt zu den Pallottinern im nahen Untermerzbach. Im September 1967 begann er dort eine Schreinerlehre. Kempf wollte die Pallottiner bald besser kennenlernen und entschied sich, das zweite Lehrjahr 1968 im Missionshaus der Pallottiner in Limburg fortzusetzen. Dort bildeten die Pallottiner damals im deutschen Sprachraum ihre Brüder, also Mitglieder die nicht Priester sind, in vielen Lehrbetrieben aus. Im Oktober begann die zweijährige Noviziatszeit, die er mit der ersten Profess abschloss.

Die Lebensstationen von Bruder Kempf

Danach ging Kempf im Auftrag des Provinzials zurück nach Untermerzbach und arbeitete im Haus aus Schreiner und Organist. Danach, wie es bei den Pallottinern üblich ist, sollte der junge Bruder auch andere Arbeitsfelder und Niederlassungen kennenlernen. 1976 wurde er nach Freising und 1980 aufs Schloss Hersberg am Bodensee versetzt. Das Arbeitsfeld war nun jeweils die Kanzlei und Fördererbetreuung der Gemeinschaft.

1983 fand er seine neue Aufgabe in Herrgottsruh. Über die vier Jahrzehnte schätzen die Gläubigen und Wallfahrer, die Mitglieder der Bruderschaft und die Pallottiner seinen wertvollen, künstlerischen, kunstgeschichtlich kenntnisreichen, treuen und engagierten Dienst. Neben den allgemeinen Mesnerdiensten ist Bruder Kempf ein Künstlertyp. Dies zeigt sich in seiner Begabung als Florist und in der Sorge für die Kunstschätze der Wallfahrtskirche. Weithin werden seine wunderbaren Blumenarrangements gelobt und beachtet. Werktags erfreut er fast täglich die Gottesdienstgemeinde mit seinem Orgelspiel. (AZ)