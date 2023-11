Goldene Raute für die TSV-Fußballer

Die Abteilung des Friedberger Vereins erhält für sein sportliches und gesellschaftliches Engagement die höchste Auszeichnung des bayerischen Fußballverbandes. Dafür mussten die Verantwortlichen strenge Anforderungen erfüllen.

In der Fußballabteilung des TSV Friedberg läuft es rund. Circa 600 Mitglieder spielen in zwei Herrenmannschaften, einer Damen­mannschaft, ein AH-Team, 15 Junioren- und zwei Juniorinnenmannschaften. Nicht weniger als 40 Trainer und Be­treuer kümmern sich um die kleinen und großen Spieler und Spielerinnen, die einige Siege und gute Platzierungen erreicht haben. Jetzt wurde die Fußballabteilung mit der Goldenen Raute mit Ähre des Bay­erischen Fußballverbands (BFV) ausge­zeichnet. Der Schwäbische Bezirks-Ehrenamtsreferent des BFV, Günther Brenner, übergab in einer kleinen Fei­erstunde die Urkunde an die Ab­tei­lungsleiter Stefan und Martina Reisinger.

Die Ehrenamtskommission des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) hat 1998 dieses Gütesiegel eingeführt, das ver­gleichbar ist mit einer Zertifizierung in der freien Wirtschaft. Damit kann der Verein nach außen sichtbar ma­chen, dass er in Führung, Organi­sa­tion, sozialem Engagement und in seinen Angeboten den hohen ge­sellschaftlichen und sportlichen An­forderungen unserer Zeit gerecht wird. Es gibt dabei verschiedene Stufen, die Goldene Raute mit Ähre ist die höchste.

Goldene Raute mit Ähre für den TSV Friedberg

Ganz leicht zu erreichen ist diese Auszeichnung also nicht. Mit den Grund­voraussetzungen gab es beim TSV freilich kein Pro­blem: Mindestens eine Erwachse­nen- und mindestens eine Nachwuchsmannschaft müssen am Verbandsspielbetrieb teilneh­men. Außerdem muss mindestens ein anrechenbarer Schiedsrichter gestellt werden. Schon schwieriger ist die Kategorie Ehrenamt. Hier ging es um "Gewinnung und Erhalt von sach- und sozialkompe­ten­ten ehrenamtlichen Mitarbeitern". Gefordert sind hier unter anderem ein geschulter Ehrenamtsbeauf­tragter und die Teilnahme an entsprechenden Fortbildungen. Der Verein ehrt seine Mitarbeiter zwei­mal im Jahr mit besonderen "Dan­ke­schön"-Veranstaltungen. Und eine Aktion zur Gewinnung von Ehren­amt­lichen ist verpflichtend. Ange­rechnet wird diese, wenn damit mindestens zwei neue Mitarbeiter gewonnen wurden.

Im Jugendbe­reich ist Fußballspielen nicht das einzige. Gefordert ist hier neben dem Jugendleiter auch ein Jugendspre­cher, lizenzierte Übungsleiter, min­destens eine Mädchen-Mannschaft, mindestens drei besondere Freizeit­aktionen für Kinder und Jugendliche, Öffentlichkeitsarbeit, kinder- und ju­gendgerechte Bereiche und einiges mehr. Schließlich geht es noch um Prävention. Notwendig sind hier ebenfalls ein Ansprechpartner und eine Auf­klärungsveranstaltung gegen Gewalt oder Sucht. Alle Trainerinnen und Trainer haben einen Ver­haltenskodex unterschrieben.

Das leistet die Fußballabteilung des TSV Friedberg

Die Liste ist nicht vollstän­dig. Zu erfüllen sind mindestens 24 von 40 Kriterien aus vier Kategorien. Es sind die Anforderungen an den modernen Fußballverein unserer Zeit. Was aber klar ist: Bevor die "Gol­dene Raute mit Ähre" verliehen wird, fällt sehr viel Arbeit an. Trotz der vielen Mitstreiter in der Fußball­abteilung ist das meiste an Stefan und Martina Reisinger hängenge­blie­ben. Brenner gratulierte den bei­den und dem TSV Friedberg zu die­ser Auszeichnung.