Golf beschädigt: Verursacher flüchtet vom Unfallort

Eine unbekannte Person kollidiert in Friedberg mit ihrem Fahrzeug mit einem geparkten Golf und flüchtet. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In der Seestraße in Friedberg ist es am Donnerstag zu einer Unfallflucht gekommen. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug fuhr laut Polizei in einen geparkten weißen Golf Cabrio. Es beschädigte den Golf hinten links.

Der Verursacher oder die Verursacherin flüchtete von der Unfallstelle. An dem Golf entstand ein Schaden von rund 300 Euro. Die Polizei in Friedberg bittet unter der Telefonnummer 0821/3231710 um Hinweise. (AZ)